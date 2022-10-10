Руководителю якутского «Яблока» назначена психиатрическую экспертиза

Следствие назначило председателю Якутского «Яблока» Анатолию Ноговицыну психиатрическую экспертизу. Он фигурант уголовного дела о «дискредитации армии».

10 октября следователь Следственного управления МВД по республике Саха (Якутия) Григорьев назначил председателю Якутского «Яблока» Анатолию Ноговицыну судебную психиатрическую экспертизу. Сейчас Ноговицын находится под следствием в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации»). Родственники гражданского активиста уверены, что психиатрическая экспертиза назначена без оснований, и опасаются ее последствий.

Лидер Якутского «Яблока» Анатолий Ноговицын 13 апреля был признан виновным в «дискредитации армии», за что получил административный штраф 30 тыс. рублей. 22 сентября политик опубликовал в своем телеграм-канале видеообращение с критикой так называемых «спецоперации» и «частичной мобилизации», после чего в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В постановлении о назначении судебной психиатрической экспертизы за подписью лейтенанта юстиции Григорьева отмечается, что «Ноговицын неоднократно привлекался к административной [ответственности] за совершение правонарушений, связанных с публичными действиями, направленными на дискредитацию использования ВС РФ». Насколько известно «Яблоку», Ноговицын лишь однажды был привлечен к административной ответственности.

Далее следователь заключает, что возникла необходимость проведения судебной психиатрической экспертизы в отношении Анатолия Ноговицына. Согласно постановлению, экспертам Якутского республиканского психоневрологического диспансера предстоит решить, нуждается ли Ноговицын в применении принудительных мер медицинского характера.

Следователь также хочет выяснить, не было ли у политика расстройства психической деятельности в то время, когда он выступал против «спецоперации», «частичной мобилизации» и призывал задуматься об ответственности за происходящее.