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Следствие арестовало имущество руководителей «Утума»

Гоголеву, Карамзину и Самсоновой может быть вменен штраф на полмиллиарда рублей

Как известно, в Якутске продолжается расследование по уголовному делу муниципального чиновника Василия Гоголева и предпринимателя Георгия Карамзина, связанных с группой компаний «Утум». Уголовное дело пока находится в начальной стадии. Как сообщают источники «Вестей Якутии», по делу необходимо провести много экспертиз. Сейчас допрашиваются свидетели.

Сами обвиняемые находятся в СИЗО. По сообщению источников «Вестей Якутии», весной 2018 года учредители группы компаний «Утум» Василий Гоголев и Георгий Карамзин принимали непосредственно участие в переговорах по земельному участку находящемуся на 3 км Вилюйского тракта, с руководителем «Строй-академии» Айной Неустроевой. Между ними была достигнута договоренность: что «Утум-Инвест» передает этот участок «Строй Академии», а » Строй Академия» на этом участке возводит комплекс жилых зданий и передает за этот участок утумовцам 1985 кв. метров офисных помещений, которые они в свою очередь метр в метр должны были передать еще одному фигуранту этой истории Семену Олесову, поскольку он изначально был собственником этого участка.

Олесов продал этот участок «Утум-Инвесту» за эти пресловутые 1985 кв.метров. Но утумовцы с ним не расплачивались в течение нескольких лет, что его тоже очень сильно раздражало.

То есть фактически эти 1985 кв. метров — это и есть реальная рыночная стоимость этого участка (порядка 100 миллионов рублей).

Кроме того утумовские бизнесмены выдвинули стройакадемикам дополнительные условия: к этим 1985 кв. метрам «Строй-Академия» должна была доплатить еще 50 миллионов рублей. Согласно допсоглашению срок оплаты был перенесен на конец 2019 года (то есть он еще не наступил). Но сегодня представители «Утума» почему то об этом допсоглашении молчат.

Осенью 2018 года новоизбранный мэр Якутска Сардана Авксентьева назначает Василия Гоголева своим заместителем по развитию территорий. С этого момента позиция утумовцев резко поменялась. Карамзин и Гоголев в категорической форме потребовали от руководителей «Строй-Академии» вернуть этот участок обратно: «Мы сами будем на нем строиться».

На тот момент «Строй-Академия» вложила в строительство на этом участке земли несколько десятков миллионов рублей. Поэтому Неустроева со своим мужем с таким положением вещей не согласились — отказались возвращать участок. Тогда Гоголев подключил свой административный ресурс, говорил Неустроевой, что если она не пойдет на условия, которые выдвигает «Утум», то её фирма никогда в Якутске не получит ни одного разрешения на строительство.

Неустроева все равно смогла настоять на своем и тогда в «Утуме» придумали новый план. Утумовцы предложили подписать новое допсоглашение. И поэтому допсоглашению они дополнительно потребовали для себя еще 1500 кв.метров, в том числе и жилых помещений в этом комплексе. Рыночная стоимость этой недвижимости составляет порядка 114 миллионов рублей. И эта сумма сейчас им вменяется, как взятка. По словам источника «Вестей Якутии», у следственных органов есть достоверные сведения о том, что непосредственно моральное давление на Неустроеву и Алибекова оказывали Гоголев, Карамзин и Татьяна Самсонова. Им звонили, писали по ватсап о негативных последствиях, которые будут, если они не согласятся на условия соглашения. К примеру, писали так: «Ты сама подумай на чьей стороне административный ресурс».

При этом Василий Гоголев несколько раз встречался с Айной Неустроевой будучи уже заммэра. На тот момент все встречи уже фиксировались оперативниками. По словам источника «Вестей Якутии», все записи переговоров имеются у следственных органов. Сегодня в ряде СМИ Георгия Карамзина и Василия Гоголева позиционирует эдакими защитниками интересов дольщиков «Строй-Академии» – что якобы Гоголев вмешался в ситуацию со строительством комплекса на 3 км. Вилюйского тракта только ради того, чтобы были соблюдены интересы дольщиков, чтобы дом был построен. Но в записанных переговорах речь о дольщиках вообще не шла. Всё было только о том, что Гоголев требовал перевести как можно больше квадратных метров «Утуму». То есть количество квадратных метров, которое сейчас вменяется, это и есть результат длительных торгов, которые шли два месяца. Изначально утумовцы требовали еще больше площадей в комплексе.

Следствие всеми этими документами располагает, и уверено, что состав преступления у Гоголева, Карамзина и Самсоновой есть. Они все были в сговоре и, как предполагает следствие, после передачи площадей по допсоглашению от «Строй-Академии» «Утуму» все эти площади должны были быть реализованы, а вырученные деньги поделены в определенных пропорциях между Гоголевым, Карамзиным и Самсоновой.

Как прокомментировали ситуацию «Вестям Якутии» эксперты, если предметом взятки являются права на недвижимое имущество, то взятка считается переданной с того момента, когда у взяткополучателя (в данном случае это Василий Гоголев, «Утум») появляется право требовать. Сейчас этот договор действующий, по нему Неустроева должна была им передать квадратные метры.

Позиция защиты, что никакой передачи не было, полностью опровергается, так как есть договор, который зарегистрирован в Росреестре. Таким образом, момент подписания допсоглашения о передаче помещений в 1500 кв метров «Утум-Инвесту» считается переданной взяткой. Кроме того, по закону взятку может получать не только должностное лицо, но и третье лицо, физическое лицо, юридическое лицо. Это все прописано в статье 290 УК РФ «Получение взятки».

Как предполагает источник «Вестей Якутии», вся история произошла от чувства безнаказанности, утумовцы знали, что у них есть «зеленый свет» и защита в лице Василия Гоголева. Есть показания свидетелей, что Гоголев большую часть времени проводил в офисе «Утума», а на работе в мэрии появлялся только наездами. И более того, есть обоснованное подозрение, что выезд на охоту, где он был задержан, и вовсе был не запланированный. По мнению источника, заявление об отпуске могло быть подписано задним числом.

Положение дел группы компаний «Утум» на сегодня непредсказуемо. Суд наложил арест на имущество подозреваемых, в том числе и на долю 66% (стоимость 53 млн рублей), принадлежащую Георгию Карамзину в компании «Утум-Инвест» . Как предполагают, кроме реального срока заключения, судом на подследственных может быть наложен штраф в общей сумме более полумилларда рублей. Хватит ли вертолетов, джипов, катеров и денег на счетах руководителей «Утума» для погашения этой суммы не известно.

Источник: http://www.vesti14.ru/2019/07/08/sledstvie-arestovalo-imushhestvo-rukovoditelej-utuma/
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