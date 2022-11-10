Следственное управление напоминает об ответственности за уклонение от военной службы

Следственное управление по Республике Саха (Якутия) напоминает об ответственности за уклонение от военной службы

Согласно статьи 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. За уклонение от исполнения этой обязанности предусмотрена уголовная ответственность, а максимальное наказание, которое может грозить лицам, уклоняющимся от исполнения этой обязанности, составляет до 2-х лет лишения свободы.

Уклонением от военной службы, согласно п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», признаётся неявка без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Согласно подследственности, установленной ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное следствие по уголовным делам об уклонении от прохождения военной и альтернативной гражданской службы осуществляют следственные органы Следственного комитета Российской Федерации.

Следственное управление по Республике Саха (Якутия) осуществляет взаимодействие с военными комиссариатами и органами внутренних дел республики на предмет выявления лиц, уклоняющихся от прохождения военной службы.

Следственное управление напоминает, что, при наличии судимости за данное преступление на жизненном пути судимого юноши может возникнуть ряд серьезных препятствий. Не говоря об общественном порицании, ни он сам, ни его близкие родственники не смогут работать в некоторых государственных структурах, так как наличие судимости является препятствием для поступления на службу в правоохранительные органы и органы государственной власти.