Транспортная полиция Якутии поймала перевозчика синтетических наркотиков

Следователями транспортной полиции Якутии направлено в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы, сбывавшей синтетические наркотики

В результате проверки полученной оперативной информации о причастности жителя Республики Саха (Якутия) к деятельности Интернет-магазина, специализирующегося на сбыте синтетических наркотиков на территории Новосибирской области и города Якутска сотрудниками ОКОН Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте в поезде сообщением «Тында-Нижний Бестях» был задержан 32-летний мужчина. При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято 26 свертков с синтетическими наркотическими средствами.

В ходе предварительного следствия следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлено, что обвиняемый посредством одного из мессенджеров получил информацию от оператора Интернет-магазина о месте нахождения тайника в городе Новосибирске. Прибыв в Новосибирск, фигурант забрал оптовую партию наркотических средств, которую планировал реализовать тайниковым способом на территории республики Саха (Якутия) но осуществить свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан транспортными полицейскими.

В настоящее время уголовное дело, возбуждённое по ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в суд.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.