Следователями направлено в суд уголовное дело по факту хищения топлива

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте были задержаны члены экипажа речного судна, принадлежавшего речному пароходству, сливавшие дизельное топливо. Изъятое сотрудниками транспортной полиции при их задержании дизельное топливо были возвращено владельцу.

В ходе предварительного следствия следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте установлено, что капитан-механик и первый помощник капитана одного из судов речного пароходства, являясь материально-ответственными лицами, осуществляли хищение дизельного топлива, предназначенного для заправки разъездного катера.

Следственными органами установлена причастность данных лиц к присвоению трёх тонн дизельного топлива на общую сумму свыше 130 тысяч рублей.

В настоящее время, уголовное дело, возбуждённое следователями Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте по ч.3 ст.30, ч.3 ст.160 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлено в суд. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Решения суда обвиняемые будут дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.