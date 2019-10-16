Следователи выясняют причины смертельного пожара в Якутии

16 октября 2019 года в 00 часов 30 минут в Заречный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Амгинском районе поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин при тушении пожара в частном жилом доме, расположенном на улице Набережной села Чапчылган.

К месту происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы во главе со старшим следователем СКР.

После локализации сотрудниками МЧС возгорания произведен осмотр тел погибших, места происшествия, изъяты необходимые предметы, имеющие значение для установления обстоятельств произошедшего.

Личность одного из погибших установлена – им оказался проживавший в данном доме мужчина. Личность второго погибшего устанавливается.

Следователи организовали по данному факту проведение процессуальной проверки, в рамках которой будет проведена пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания. По ее результатам будет принято процессуальное решение.