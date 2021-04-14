14.04.2021
11:24
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Происшествия

Следователи выясняют причины смертельного пожара в Якутии

Заречным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения в сгоревшем от пожара доме по улице Калинина села Суола Мегино-Кангаласского района республики тел 64-летнего мужчины и его 57-летней супруги.

На место происшествия выехали заместитель руководителя Заречного межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по РС (Я), сотрудники полиции и МЧС.

Пожар обнаружил сосед,  который не смог проникнуть внутрь дома из-за сильного задымления. Дверь дома была заперта изнутри на крючок.

Проведен осмотр места происшествия, опросы, иные неотложные мероприятия. На телах погибших телесных повреждений, кроме следов  воздействия высокой температуры, не обнаружено.

В рамках процессуальной проверки назначены судебно-медицинские, химическая, электротехническая, пожарно-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.

Фото: Заречного МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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