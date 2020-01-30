Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Якутии в коровнике

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1981 года рождения в помещении коровника крестьянско-фермерского хозяйства села Улахан-Ан Хангаласского района республики.

По предварительным данным, вечером 28 января 2020 года ученик скотовода повел стельную корову в помещение родильного цеха для подготовки к отелу, однако на выходе из коровника животное попыталось вырваться, и мужчина не справился с ней.

Корова побежала к стойлу, волоча за собой мужчину, и упала на него. В последующем животное поднялось, однако работник уже не подавал признаки жизни.

Согласно предварительным данным медицинского исследования, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Однако точная причина станет известна после судебно-медицинского исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.