30.01.2020
13:00
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Происшествия

Следователи устанавливают обстоятельства смерти жителя Якутии в коровнике

Центральным межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела мужчины 1981 года рождения в помещении коровника  крестьянско-фермерского хозяйства села Улахан-Ан Хангаласского района республики.

По предварительным данным, вечером 28 января 2020 года  ученик скотовода повел стельную корову в помещение родильного цеха для подготовки к отелу, однако на выходе из коровника животное попыталось вырваться, и мужчина не справился с ней.

Корова побежала к стойлу, волоча за собой мужчину, и упала на него. В последующем животное поднялось, однако работник уже не подавал признаки жизни.

Согласно предварительным данным медицинского исследования, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.   Однако точная причина станет известна после судебно-медицинского исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Из открытых источников.
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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