Следователи указали на место в Якутске, откуда похитили женщину

Следователи просят отозваться очевидцев резонансного преступления, совершенного в отношении жительницы города Якутска.

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека) и п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ориентировочно около 00 часов 16 минут 17 марта 2019 года в районе домов №№ 34/1-34/2 по улице Кузьмина города Якутска водитель автомашины «Тойота-Королла» насильно усадил проходящую мимо женщину в автомашину, после чего в отношении нее были совершены другие преступления.

Следователи обращаются к гражданам, которые могли видеть момент похищения женщины. Если вы владеете любой информацией о данном факте, просим вас сообщить об этом по телефонам: 8(4112) 34-44-36, 89640769850, либо обратиться в следственный отдел по городу Якутску СУ СКР по РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, 2, каб. 210, к следователю Кузьминой Татьяне Григорьевне.