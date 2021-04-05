Следователи работают на месте смертельного пожара в Якутии

Вилюйским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 57-летнего кочегара котельной в ходе тушения пожара в котельной магазина «Эйгэ».

Сообщение об обнаружении тела поступило в следственные органы СК России по Республике Саха (Якутия) утром 4 апреля 2021 года.

Следователем СК России произведен осмотр места пожара, в ходе которого изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины возникновения пожара. По материалу проверки проводятся опросы и иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Также в рамках процессуальной проверки будут проведены экспертные исследования, которые помогут установить причину смерти мужчины.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством.