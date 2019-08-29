Следователи проводят проверку по факту массового отравления

Следственным отделом по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту массового отравления граждан после посещения ресторанов «София» и «Белые ночи» г. Якутска.

В настоящее время зарегистрированы 42 случая острой кишечной инфекции среди граждан, посетивших рестораны в период 16 по 18 августа 2019 года.

Из 42 больных 28 госпитализированы в инфекционные отделения ЦРБ в Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Усть – Алданском районах и ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница». У 11 больных подтвержден диагноз «Сальмонеллез».

В рамках процессуальной проверки следователи установят обстоятельства, предшествующие отравлению, проведут иные мероприятия, направленные на установление деталей инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.