Следователи проверяют обстоятельства смерти в якутской колонии

​Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти сотрудника исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия). ​ Установлено, что 7 сентября мужчина умер, находясь на посту. ​В настоящее время проведен комплекс первоначальных действий на месте происшествия, также осуществляются иные необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. ​По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение.

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник

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