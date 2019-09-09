09.09.2019
20:25
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Происшествия

Следователи проверяют обстоятельства смерти в якутской колонии

​Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту смерти сотрудника  исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

​ Установлено, что 7 сентября  мужчина умер, находясь на посту. 

​В настоящее время проведен комплекс первоначальных действий на месте происшествия, также осуществляются иные необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. 

​По итогам процессуальной проверки будет принято соответствующее решение. 

Источник: И.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Анна Колесник
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