Следователи проверяют информацию о других случаях отравления детей в Олекминском районе

23 мая в Олекминском районе Якутии десять детей были доставлены из детского сада в больницу с отравлением. Следователи устанавливают обстоятельства дела.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту доставления в медучреждение десяти детей в возрасте от двух до восьми лет и педагога с признаками отравления.

По данным следствия, воспитанники Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Мальжегарская начальная школа-детский сад им. М.И. Габышева» и преподаватель начальных классов были доставлены в центральную районную больницу в город Олекминск 23 мая 2019 года с жалобами на недомогание, слабость, боли в животе, рвоту, диарею. Медики диагностировали у детей и педагога острую кишечную инфекцию неясной этиологии.

В настоящее время дети находятся в инфекционном отделении больницы, их жизнь и здоровье вне опасности, состояние стабильное.

На месте происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы проведен осмотр, опрошены очевидцы, проведены иные неотложные проверочные мероприятия. Образцы продуктов питания направлены на исследование. Кроме того, проверяется информация о доставлении 24 мая 2019 года в медучреждение еще нескольких детей и педагогов с аналогичными жалобами.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.