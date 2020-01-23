Следователи просят отозваться свидетелей преступления в гостинице в Якутске

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) в рамках расследования уголовного дела против порядка управления устанавливаются обстоятельства преступления против собственности.

Предварительным следствием установлено, что в период времени с 14 часов 30 минут 3 декабря до 8 часов 30 минут 4 декабря 2019 года несколько мужчин в номере № 504 гостиницы «Сайсары», расположенной по улице Лермонтова, д. 62/2 блок «Б», распивали спиртные напитки.

Выбрав момент, один из мужчин убедился в том, что за ним никто не наблюдает, и тайно похитил сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50», который принадлежал девушке, находившейся в этом же номере.

В этой связи следователи просят отозваться очевидцев совершенного преступления, находившихся в указанном гостиничном номере, либо граждан, владеющих любой информацией об обстоятельствах произошедшего, обратившись по телефонам: 8 (999) 174-31-26, либо 8 (996) 315-02-09.