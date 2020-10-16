16.10.2020
17:22
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Происшествия
Следователи просят откликнуться женщину, пикетировавшую у минздрава
15 октября 2020 года в социальных сетях появилась информация об одиночном пикетировании в городе Якутске.
Женщина, предположительно стоящая у здания министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия), держит плакаты, на одном из которых содержится информация о необеспечении ребенка-инвалида орфанным лекарством.
Для установления всех обстоятельств произошедшего и организации работы по восстановлению нарушенных прав ребенка следователи просят данную женщину обратиться в следственный отдел по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), расположенный по адресу: г. Якутск, ул. Короленко, дом 2, каб. 205, либо позвонить по телефонам: 8(4112) 344418, 344302.
Фото: СУ СК РФ по РС(Я)
Источник: СУ СК РФ по РС(Я)
#пикетировавшую у минздрава#республика саха (якутия)#рся#Саха#Следователи просят откликнуться женщину
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