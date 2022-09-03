Следователи просят горожан помочь в расследовании

30 июня на улице Лермонтова с 12 этажа выпал четырёхлетний ребёнок. Позднее он скончался в больнице. Следователи призывают жителей города, которые стали очевидцами произошедшего, либо обладающих видеоматериалами, зафиксировавшими место происшествия, обратиться по месту производства расследования по адресу: город Якутск, улица Короленко № 2.

Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ по РС(Я)

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