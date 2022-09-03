03.09.2022
13:51
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Происшествия

Следователи просят горожан помочь в расследовании

30 июня на улице Лермонтова с 12 этажа выпал четырёхлетний ребёнок. Позднее он скончался в больнице.

Следователи призывают жителей города, которые стали очевидцами произошедшего, либо обладающих видеоматериалами, зафиксировавшими место происшествия, обратиться по месту производства расследования по адресу: город Якутск, улица Короленко № 2.

Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ по РС(Я)
Один комментарий на «Следователи просят горожан помочь в расследовании»
  1. Александр 03.09.2022 15:04

    Зачем?…

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