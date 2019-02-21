Следователи объявили якутянина в международный розыск

Следователи СКР объявили в международный розыск Сандала Трофимова, которого подозревают в убийстве студента из Бурятии, учившемся в Екатеринбурге на юриста. Об этом сообщает издание E1.RU со ссылкой на начальника первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Сергея Мальцева.

Студента из Бурятии убили в ночном клубе «Мёд» в Екатеринбурге в сентябре 2018 года. Возникла стычка между компаниями студентов из Бурятии и Якутии, которые учатся в разных вузах. В результате один из них, уроженец Якутии, по версии следствия, зарезал студента из Бурятии. Ещё два человека попали в больницу с ножевыми ранениями.

Изначально в СМИ появлялась информация, что всё произошло якобы на вечеринке бурятского землячества в Екатеринбурге. Однако в самом землячестве это категорически опровергли, заявив, в частности: «Бурят, кроме убитого и его компании, в клубе больше не было». Представители землячества также заявили, что произошедшее не было «последствием распития алкоголя».

В момент инцидента 23-летний Сандал Трофимов являлся студентом-заочником третьего курса Уральского горного университета, уточняет издание E1.RU.

— Установлением местонахождения подозреваемого занимаются лучшие специалисты уголовного розыска нашего и ряда других регионов, — рассказал Сергей Мальцев.

Также он добавил, что сотрудники СКР собрали основные доказательства вины Трофимова.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Сандала Трофимова, сообщить информацию по телефонам первого отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области +7 (343) 297–72–29.

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