Следователи начали проверку пожаров, в которых погибли люди







фото Верхоянского МСО СУ СК РФ по РС (Я) с места происшествия

Верхоянским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения фрагментов тел двух человек после тушения пожара в частном доме в поселке Томтор.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая в настоящее время осуществляет необходимые проверочные мероприятия.

Для установления причины смерти людей назначены судебно-медицинские экспертизы, для установления причины возгорания – пожарно-техническая. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Сотрудники Мирнинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия) устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины 1987 года рождения, тело которого обнаружено в гараже, расположенном в микрорайоне Надежный города Удачного.

Проведен осмотр места происшествия и тела погибшего. Изъяты предметы, имеющие значение для установления причин и обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

В связи с продолжающимися фактами гибели людей на пожарах следственное управление напоминает жителям республики о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования и электропроводки. Необходимо тщательным образом следить за исправностью оборудования и принимать меры к устранению недостатков во избежание гибели людей.