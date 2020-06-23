Следователи начали проверку по факту обрушения моста в Якутии

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения 16 июня 2020 года арочного моста, расположенного через реку Агдары между с. Вилючан и с. Хордогой Сунтарского района Республики Саха (Якутия).

Установлено, что 17 апреля 2019 года между МКУ «Управление строительного комплекса» МР «Сунтарский улус (район)» Республики Саха (Якутия) и обществом с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт автомобильной дороги «Крестях-Хордогой» в Сунтарском районе, в том числе на устройство металлического арочного моста через реку Агдары.

В соответствии с актами приема выполненных работ в период с октября 2019 года по май 2020 года на основании платежных поручений подрядчику произведена оплата выполненных работ по устройству арочного моста в полном объеме.

В настоящее время в ходе проверки проведен осмотр места происшествия, опрошены должностные лица учреждений заказчика и подрядчика, а также иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.