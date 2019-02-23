Следователь Трофимов: Понять, что человек врет, просто

За плечами каждого следователя сотни раскрытых дел и интересных историй. Многие из нас представляют работу следователя, основываясь только на фильмах и телесериалах. О различии «киношного образа» следователя от реального и о других особенностях профессии нам сегодня расскажет Трофимов Алексей Прокопьевич, временно исполняющий обязанности заместителя начальника следствия отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское».

— В сознании большинства людей профессия следователя окружена ореолом таинственности и романтики. Распутывание загадочных преступлений, погони, слежка, поимка опасных преступников — все это будоражит воображение и привлекает внимание многих людей. Насколько верно это представление о профессии? Чего больше в этой профессии: риска, творчества или бумажной работы?

— В кино, конечно, зритель наблюдает экшн и интересный сюжет. А в реальности работа следователя, как правило, в основном связана с бумажной работой. Хотя определенная толика правды в кино проскальзывает. К примеру, без творческого подхода к делу у нас никак. Проявляется это, когда необходимо восстановить полную картину событий, или, узнать правду у человека, который врёт и намеренно путает следствие.

— Расскажите, чем занимается ваше подразделение, какие дела оно расследует, какие из них приоритетные? Как обычно распределяются обязанности в следственной группе

— Я работаю в отделе полиции №1 МУ МВД России «Якутское». В нашем штате есть начальник, я заместитель, статист и несколько следователей. В «гомах» раскрываются дела попроще. К примеру, ОПГ и особо тяжкие преступления раскрывают специальные следователи. У нас скорее дела, которые можно быстро закончить и направить в суд. Как правило, дела малоэпизодные.

— Как вы стали следователем?

— В 22 года я окончил университет, а потом отслужил в армии. Решил попробовать себя в работе полиции. Подумал сначала ППС – но я очень не люблю много ходить (смеется). В ГАИ – а у меня прав нет. В участковые – один знакомый участковый отговорил (смеется). И я решил – буду следователем. Правда, я тогда не знал, что именно делает следователь. Просто пришел и стал работать. Затянуло. Работа интересная, это и держит.

— Следователю часто приходится выезжать на место преступления. Как удается сохранять самообладание и хладнокровие? Этому можно научиться?

— Такие случаи были раньше в 11-12 г.г., когда приезжаешь и застаешь людей в пьяном угаре, часто сталкивался с неуважительным отношением к полиции. Сейчас стало полегче, или может просто привык? Самое страшное для меня не кровь или что-то подобное. Самое страшное, когда ты заходишь в дом, и видишь много пьяных людей, пьяную мать, пьяного отца и среди этого пьяного угара бегают маленькие дети. Вот это действительно страшно. Я к этому так и не привык.

— Есть ли сложность в работе с подозреваемыми или свидетелями? Как происходит процедура допроса? Наличие специальных психологических техник — это миф?

— Каждый следователь по долгу своей службы является психологом. Понять человека можно только в ходе общения. Этот навык приходит с опытом.

А понять, как человек врет, просто. Перед допросом необходимо ознакомится с осмотром места происшествия, опросом свидетелей. Преступник, который совершил кражу, может утверждать, что не заходил в дом потерпевшего. В ходе разговора задаешь наводящие вопросы, изучаешь человека, чем занимается, располагаешь к себе. И тут твой подозреваемый выдает: «Подождите, тот холодильник стоял с левой стороны от двери. Вы что». Вот тут-то ты его и ловишь. А принципиальной разницы в общении нет, что подозреваемый, что свидетель. Со всеми уважительно.

— Если в вашей работе понятие типичного преступника? Или, говоря обыденным языком, какие люди чаще всего склонны к преступлениям?

— С первого взгляда это не определить. Ну, разве что, если человек судим много раз соответственно понятно с кем имеешь дело. А так, главный признак это отсутствие занятости, работы. Преступление совершить всегда легче, чем заработать.

— Какие из расследуемых преступлений в вашей практике стали для вас самыми важными или чем-либо запомнились?

— Запомнился случай из 2017 года по ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тут сразу оговорюсь, тяжкий вред здоровью не требует каких-либо заявлений. Уголовное дело возбуждается по факту. В районе Сайсары по ул.Лермонтова, прямо на улице компания молодых людей распивала спиртное. У двоих случился конфликт. Потерпевший попал в больницу. Дело осложнилось тем, что оба раньше отбывали наказание в тюрьме. Оба молчат, никто ничего не говорит. Выкрутились следующим образом. В сети нашли видео, где кто-то снял драку на видео. Пробили IP-адрес, встретились с автором видео и таким образом доказали вину подозреваемого.

— Скажите, используете ли вы соцсети для работы? Может быть, есть способ узнать о личности больше благодаря им?

— Сейчас такое время, что практически у каждого есть сотовые телефоны. Благодаря сотовой связи можно установить, кто, где и с кем был. Например, был забавный случай с несовершеннолетними подростками. Произошла кража на 70 000 рублей. По отпечаткам установили троих подозреваемых, группа несовершеннолетних 14-16 лет. Соответственно вину свою все отрицают, где деньги спрятали неизвестно. И тут нам помогла социальная сеть. Горе-воришки выложили в сеть своё фото, причем через 40 минут после кражи. На фото стоят все довольные, распушили веера денег. Мы быстро установили квартиру и изъяли похищенное.

— Как вы относитесь к критике, которая звучит в адрес правоохранителей?

— Как к дождю.

— В смысле?

— Ну, идет себе, и идет. Если не нравится, можно зонт достать. Работу мы свою исполняем на совесть.

— Один день из жизни следователя. Какой он у вас?

— Одно я знаю точно — в 8 утра я должен быть на работе, однако, когда вернусь домой неизвестно (смеется). Ну, тут ничего интересного: заблаговременно отправляешь в повестки, встречаешься с людьми, опрашиваешь. Помимо этого подаешь ходатайства в суды и прокуратуру.

— Читать любим или некогда?

— Времени читать нет, поэтому выручают аудиокниги. Больше фантастика интересует.

— Последняя прослушанная книга?

— Научно-фантастический роман американского писателя Ричарда Мэтисона «Я — легенда».

— Как вы справляетесь с трудностями профессии?

— Много времени уходит на заполнение бумаг. Просто сидим ночами на работе, по-другому никак с этим никак не справится.

— Вы не пожалели о своем выборе?

— Нет. Не пожалел.

Пелагея Владимирова