АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-28
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.51
 74.33
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.02.2019, 12:16
Культура & Образование
Литературная премия — произведениям о Дальнем Востоке 
23.02.2019, 11:50
Общество
Видео
Instagram
Сардана Авксентьева поздравляет с Днем защитника
23.02.2019, 11:33
Спорт
Хапсагай. Две «абсолютки» по 100 тысяч
23.02.2019, 11:14
Общество
Интервью
Следователь Трофимов: Понять, что человек врет, просто
23.02.2019, 10:52
Происшествия
В Якутске угнали автомобиль
23.02.2019, 10:33
Происшествия
Фотофакт
В Якутии произошло страшное ДТП
23.02.2019, 10:12
Общество
Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества
23.02.2019, 9:49
Общество
Сергей Ларионов поздравил с 23 февраля 
23.02.2019, 9:43
Происшествия
В Якутии горят автомобили, заброшенные и нежилые строения
23.02.2019, 0:45
Общество
Сегодня день рождения руководителя, главы улуса и художницы
23.02.2019, 0:20
Экология
Долгожданная встреча Колыманы и Ломоносова состоится на следующей неделе
23.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Суббота, 23 февраля 2019
22.02.2019, 20:43
Экономика
Айсен Николаев: Якутия – в тройке лидеров России по добыче золота
22.02.2019, 19:41
Культура & Образование
Первые гастроли театра танца в Новом году по Момской земле
22.02.2019, 19:34
Общество
Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки
22.02.2019, 19:15
Общество
Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы
22.02.2019, 18:00
Культура & Образование
В Якутске пройдет Читательский марафон: 20 заданий, 10 месяцев на выполнение
22.02.2019, 17:50
Культура & Образование
«Сосновый бор» приглашает школьников на «Каникулы пяти Королевств» 
22.02.2019, 17:40
Культура & Образование
Объявление
24 марта пройдет Республиканская творческая олимпиада «Классный класс»
22.02.2019, 17:30
Общество
Иван Слепцов поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 17:20
Спорт
Легенды борьбы Японии Такада и Томияма станут почетными гостями Кубка мира в Якутске
22.02.2019, 17:10
Красота & Здоровье
«Яфановская» больница перейдёт в структуру Минздрава Якутии
22.02.2019, 17:00
Красота & Здоровье
Центр СПИД проведёт в ТРК «Туймаада» акцию «Узнай свой ВИЧ-статус!»
22.02.2019, 16:45
Путешествия
ТурЛюкс дарит скидки мужчинам на покупку любого тура!
22.02.2019, 16:30
Экономика
В ЛОРПе прошли спортивные состязания «А ну-ка парни!» 
22.02.2019, 16:15
Общество
В Якутске состоялся смотр песни и строя среди профсоюзных команд
22.02.2019, 16:00
Общество
Награда из рук Горбачева: Единственный юкагир, воевавший в Афганистане, родом из Якутии
22.02.2019, 15:50
Экономика
«Саха чэй» — Сир планета үрдүнэн саамай хотугу чэй
22.02.2019, 15:40
Экономика
BASCONI: Горячие скидки на всю мужскую обувь!
22.02.2019, 15:30
Общество
Елена Голомарева: Якутску нужен Деловой центр для инвалидов
22.02.2019, 15:15
Экономика
Валерий Шарин: Газовиками работают настоящие мужчины
22.02.2019, 15:00
Культура & Образование
2 марта в Якутске родители напишут ЕГЭ
22.02.2019, 14:40
Якутск
Новое назначение в мэрии Якутска
22.02.2019, 14:30
Культура & Образование
В Якутской ГСХА прошли военно-спортивные соревнования
22.02.2019, 14:20
Общество
Анатолий Кырджагасов поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 14:00
Политика
Фотофакт
Глава Якутии поздравил с золотой свадьбой семейные пары из Алдана
22.02.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Оптимисты выполняют супружеский долг рано утром
22.02.2019, 13:00
Экономика
Интервью
Кому в Якутии компенсируют плату за капремонт?
22.02.2019, 12:51
Экономика
В Якутске чествовали легендарного газовика-первопроходца
22.02.2019, 12:46
Якутия
Что волнует жителей Вилюйского улуса?
22.02.2019, 12:30
Якутск
Видео
Фотофакт
Самый популярный каток Якутска готовится к открытию
22.02.2019, 12:29
Политика
Ил Дархан поставил задачи по повышению рождаемости и снижению смертности в Якутии
22.02.2019, 12:17
Происшествия
Мать-алкоголичка украла у дочери телевизор
22.02.2019, 12:11
Общество
Глава ФНПР обсудил с Путиным «северные» выплаты
22.02.2019, 12:03
Якутия
В Аллаиховском улусе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
22.02.2019, 11:48
Финансы
Как защитить банковскую карту от мошенников: Советы Алмазэргиэнбанка
22.02.2019, 11:37
Якутск
Депутаты ждут ответа Сарданы Авксентьевой
22.02.2019, 11:25
Спорт
Максим Афонин выступит на чемпионате Европы
22.02.2019, 11:22
Происшествия
Якутянка хотела купить щенка бигля, а нарвалась на мошенников
22.02.2019, 11:08
Общество
Василий Шимохин поздравляет с Днем защитника Отечества
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
22.02.2019, 10:41
Общество
Интервью
Майор Самарский всегда на высоте
22.02.2019, 10:29
Общество
День защитника Отечества: история праздника 23 февраля
22.02.2019, 10:17
Спорт
Мужчины Республиканской больницы №2 померялись силами
22.02.2019, 10:06
Общество
Вице-премьер Якутии: Мы учли все недочеты первой программы по переселению из аварийного жилья
22.02.2019, 10:00
Общество
Ассоциация строителей АЯМ поздравляет с Днем защитника!
22.02.2019, 9:49
Экономика
Под крылом СК «Стерх»: Полпредство Чувашии при президенте России
22.02.2019, 9:49
Культура & Образование
Кадровые перестановки в Якутске
22.02.2019, 9:35
Общество
Сельские клубы Якутии получат более 29 млн рублей
22.02.2019, 9:21
Происшествия
Пожары в Якутии
22.02.2019, 9:12
Экология
Прогноз погоды в Якутии на выходные
22.02.2019, 9:00
Культура & Образование
Видео
Якутский Оскар для создателей «Игры престолов»
22.02.2019, 0:45
Общество
Сегодня день рождения омбудсмена и промышленника
22.02.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 22 февраля 2019
21.02.2019, 22:20
Общество
Видео
Увеличение пособия отразилось на уровне безработицы в Якутске
21.02.2019, 21:55
Светская хроника
Фотофакт
Instagram
Художники вдохновлены якутской красавицей
21.02.2019, 21:41
Спорт
Якутский борец сборной Беларуси выступит в Болгарии
21.02.2019, 21:18
Культура & Образование
Школьникам Якутска торжественно вручили паспорта
21.02.2019, 21:00
Политика
Анатолий Кырджагасов о Послании Президента
21.02.2019, 20:47
Экология
В Якутске стартовал санитарный трехмесячник
21.02.2019, 20:41
История
Сенсация
Отец Карла Лагерфельда отбывал ссылку в Якутии
Архив новостей
Общество
23 февраля 2019, 11:14
164

Следователь Трофимов: Понять, что человек врет, просто

За плечами каждого следователя сотни раскрытых дел и интересных историй. Многие из нас представляют работу следователя, основываясь только на фильмах и телесериалах. О различии «киношного образа» следователя от реального и о других особенностях профессии нам сегодня расскажет Трофимов Алексей Прокопьевич, временно исполняющий обязанности  заместителя начальника следствия отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское».

— В сознании большинства людей профессия следователя окружена ореолом таинственности и романтики. Распутывание загадочных преступлений, погони, слежка, поимка опасных преступников — все это будоражит воображение и привлекает внимание многих людей. Насколько верно это представление о профессии? Чего больше в этой профессии: риска, творчества или бумажной работы?

— В кино, конечно, зритель наблюдает экшн и интересный сюжет. А в реальности работа следователя, как правило, в основном связана с бумажной работой. Хотя определенная толика правды в кино проскальзывает. К примеру, без творческого подхода к делу у нас никак. Проявляется это, когда необходимо восстановить полную картину событий, или, узнать правду у человека, который врёт и намеренно путает следствие.

— Расскажите, чем занимается ваше подразделение, какие дела оно расследует, какие из них приоритетные? Как обычно распределяются обязанности в следственной группе

— Я работаю в отделе полиции №1 МУ МВД России «Якутское». В нашем штате есть начальник, я заместитель, статист и несколько следователей. В «гомах» раскрываются дела попроще. К примеру, ОПГ и особо тяжкие преступления раскрывают специальные следователи. У нас скорее дела, которые можно быстро закончить и направить в суд. Как правило, дела малоэпизодные.

— Как вы стали следователем?

— В 22 года я окончил университет, а потом отслужил в армии. Решил попробовать себя в работе полиции. Подумал сначала ППС – но я очень не люблю много ходить (смеется). В ГАИ – а у меня прав нет. В участковые – один знакомый участковый отговорил (смеется). И я решил – буду следователем. Правда, я тогда не знал,  что именно делает следователь. Просто пришел и стал работать. Затянуло. Работа интересная, это и держит.

— Следователю часто приходится выезжать на место преступления. Как удается сохранять самообладание и хладнокровие? Этому можно научиться?

— Такие случаи были раньше в 11-12 г.г., когда приезжаешь и застаешь людей  в пьяном угаре, часто сталкивался с неуважительным отношением к полиции. Сейчас стало полегче, или может просто привык? Самое страшное для меня не кровь или что-то подобное. Самое страшное, когда ты заходишь в дом, и видишь много пьяных людей, пьяную мать, пьяного отца и среди этого пьяного угара бегают маленькие дети. Вот это действительно страшно. Я к этому так и не привык.

— Есть ли сложность в работе с подозреваемыми или свидетелями? Как происходит процедура допроса? Наличие специальных психологических техник — это миф?

— Каждый следователь по долгу своей службы является психологом. Понять человека можно только в ходе общения. Этот навык приходит с опытом.

А понять,  как человек врет, просто. Перед допросом необходимо ознакомится с осмотром места происшествия, опросом свидетелей. Преступник, который совершил кражу, может утверждать, что не заходил в дом потерпевшего. В ходе разговора задаешь наводящие вопросы, изучаешь человека, чем занимается, располагаешь к себе. И тут твой подозреваемый выдает: «Подождите, тот холодильник стоял с левой стороны от двери. Вы что». Вот тут-то ты его и ловишь. А принципиальной разницы в общении нет, что подозреваемый, что свидетель. Со всеми уважительно.

— Если в вашей работе понятие типичного преступника? Или, говоря обыденным языком, какие люди чаще всего склонны к преступлениям?

— С первого взгляда это не определить. Ну, разве что, если человек судим много раз соответственно понятно с кем имеешь дело. А так, главный признак это отсутствие занятости, работы. Преступление совершить всегда легче, чем заработать.

— Какие из расследуемых преступлений в вашей практике стали для вас самыми важными или чем-либо запомнились?

— Запомнился случай из 2017 года по ст.111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Тут сразу оговорюсь, тяжкий вред здоровью не требует каких-либо заявлений. Уголовное дело возбуждается по факту. В районе Сайсары по ул.Лермонтова, прямо на улице компания молодых людей распивала спиртное. У двоих случился конфликт. Потерпевший попал в больницу. Дело осложнилось тем, что оба раньше отбывали наказание в тюрьме. Оба молчат, никто ничего не говорит. Выкрутились следующим образом. В сети нашли видео, где кто-то снял драку на видео. Пробили IP-адрес, встретились с автором видео и таким образом доказали вину подозреваемого.

— Скажите, используете ли вы соцсети для работы? Может быть, есть способ узнать о личности больше благодаря им?

— Сейчас такое время, что практически у каждого есть сотовые телефоны. Благодаря сотовой связи можно установить, кто, где и с кем был. Например, был забавный случай с несовершеннолетними подростками. Произошла кража на 70 000 рублей. По отпечаткам установили троих подозреваемых, группа несовершеннолетних 14-16 лет. Соответственно вину свою все отрицают, где деньги спрятали неизвестно. И тут нам помогла социальная сеть. Горе-воришки выложили в сеть своё фото, причем  через 40 минут после кражи. На фото стоят все довольные, распушили веера денег. Мы быстро установили квартиру и изъяли похищенное.

 — Как вы относитесь к критике, которая звучит в адрес правоохранителей?

— Как к дождю.

— В смысле?

— Ну, идет себе, и идет. Если не нравится, можно зонт достать. Работу мы свою исполняем на совесть.

— Один день из жизни следователя. Какой он у вас?

— Одно я знаю точно — в 8 утра я должен быть на работе, однако, когда вернусь домой неизвестно (смеется). Ну, тут ничего интересного: заблаговременно отправляешь в повестки, встречаешься с людьми, опрашиваешь. Помимо этого подаешь ходатайства в суды и прокуратуру.

— Читать любим или некогда?

— Времени читать нет, поэтому выручают аудиокниги. Больше фантастика интересует.

— Последняя прослушанная книга?

— Научно-фантастический роман американского писателя Ричарда Мэтисона «Я — легенда».

— Как вы справляетесь с трудностями профессии?

— Много времени уходит на заполнение бумаг. Просто сидим ночами на работе, по-другому никак с этим никак не справится.

— Вы не пожалели о своем выборе?

— Нет. Не пожалел.

Пелагея Владимирова

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.02.2019, 11:35
Опрос
Интересно
Жизнь
Народное голосование — Кто из президентов Якутии самый уважаемый?
18.02.2019, 10:29
Красота & Здоровье
Фотофакт
Длинноволосые красавицы Якутии
17.02.2019, 16:17
Колонка
1 марта заканчивается «дачная амнистия»
21.02.2019, 11:33
Культура & Образование
«Петя и волк» впервые на якутском языке
18.02.2019, 10:01
Происшествия
В Якутске пассажир, угрожая ножом, ограбил таксиста
18.02.2019, 9:49
Якутск
Мэр Якутска уходит в отпуск
21.02.2019, 12:23
Колонка
Некролог
Ушла из жизни артистка Саха театра
22.02.2019, 10:55
Происшествия
Крупный канал поставки наркотиков пресекли в Якутии
18.02.2019, 9:36
Происшествия
Жестокий убийца организовал доставку наркотиков в якутскую колонию
21.02.2019, 12:13
Спорт
Билеты на Кубок мира по вольной борьбе тают на глазах
22.02.2019, 11:06
Общество
Сенсация
Более 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Якутии
17.02.2019, 16:21
Экономика
Instagram
Премьер Якутии о дорогом бензине
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
23.02.2019

Глава Якутии поздравляет с Днем защитника Отечества

Экология
23.02.2019

Долгожданная встреча Колыманы и Ломоносова состоится на следующей неделе

Культура & Образование
22.02.2019

Первые гастроли театра танца в Новом году по Момской земле

Общество
22.02.2019

Масленица 2019: дата, традиции, обычаи и поговорки

Общество
22.02.2019

Прощеное воскресенье 2019 — что нельзя делать, приметы

Путешествия
22.02.2019

ТурЛюкс дарит скидки мужчинам на покупку любого тура!

Экономика
22.02.2019

«Саха чэй» — Сир планета үрдүнэн саамай хотугу чэй

Экономика
22.02.2019

BASCONI: Горячие скидки на всю мужскую обувь!