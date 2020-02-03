Следователь просит помочь: Разыскивается Константин Иванов из Сунтара

Обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) разыскивается ранее судимый ИВАНОВ Константин Петрович, 11.05.2000 года рождения, уроженец с. Сунтар Сунтарского района Республики Саха (Якутия).

Иванов обвиняется следствием в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) и краже, повлекшей причинение значительного ущерба (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ) и нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста и самовольно покинув его. Ранее он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

Приметы разыскиваемого: азиатской внешности, рост средний 160-165 см., на вид 20-25 лет, лицо овальное, волосы темного цвета, короткие.

Был одет: футболка темного цвета, брюки серого цвета, куртка темно-коричневая с капюшоном, обувь темного цвета.

Лиц, владеющих любой информацией о месте нахождения разыскиваемого, просим сообщить об этом следователю СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Татьяне ЕРЕМЕЕВОЙ по телефону 8- 984-113-83-64.