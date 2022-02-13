13.02.2022
11:53
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Происшествия

Следком Якутии возбудил уголовное дело по трагедии в Сунтаре

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели шести человек на пожаре в селе Сунтар Сунтарского района ночью 13 февраля 2022 года.

По данным следствия, жертвами пожара стали двое взрослых и четверо детей.

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На месте происшествия работают  следователь СКР, заместитель руководителя и руководитель межрайонного следственного отдела, криминалисты, которые совместно с дознавателем регионального управления МЧС осуществляют осмотр. В ходе следственных действий будут изъяты предметы, имеющие значение для установления причин возгорания.

В рамках уголовного дела устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся допросы. Назначены необходимые экспертизы. Кроме того, следователи дадут оценку действиям либо бездействию должностных лиц.

Расследование продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Фото: следком Якутии
Источник: следком Якутии
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