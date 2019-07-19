Следком Якутии возбудил уголовное дело по резонансному убийству в Намцах

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в водоеме на территории села Намцы тела 22-летнего местного жителя.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство.

По уголовному делу создана следственная группа в составе следователей отдела по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов аппарата СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В настоящее время выполняется комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по уголовному делу. В рамках расследования будет дана объективная оценка произошедшему событию.

Руководителем следственного управления ход расследования уголовного дела взят на контроль.