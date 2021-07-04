Следком Якутии возбудил дело по трагической смерти ребенка
Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности – по факту обнаружения тела 10-летнего мальчика при тушении пожара в частном жилом доме в городе Якутске.
2 июля 2021 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тела мальчика после локализации пожара в частном жилом доме, расположенном на ул. Три Сосны.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, которая провела осмотр. Проведены неотложные проверочные мероприятия, с места изъяты предметы, имеющие значение для следствия.
Для установления причины смерти ребенка и причины пожара будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
+7 (999) 174-67-82