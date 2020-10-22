Следком Якутии устанавливает причины трагического пожара

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин при локализации возгорания в доме, расположенном в садово-огородническом товариществе «Геолог» города Ленска.

Трагедия произошла ночью 22 октября 2020 года. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр места происшествия и иные неотложные проверочные мероприятия.

Личности погибших устанавливаются. С места происшествия изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин произошедшего. В рамках процессуальной проверки будут проведены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, результаты которых установят причины смерти погибших и причины возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.