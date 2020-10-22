22.10.2020
17:11
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Происшествия

Следком Якутии устанавливает причины трагического пожара

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тел двух мужчин при локализации возгорания в доме, расположенном в садово-огородническом товариществе «Геолог» города Ленска.

Трагедия произошла ночью 22 октября 2020 года. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, сотрудниками которой проведен осмотр места происшествия и иные неотложные проверочные мероприятия.

Личности погибших устанавливаются. С места происшествия изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причин произошедшего. В рамках процессуальной проверки будут проведены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, результаты которых установят причины смерти погибших и причины возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
Источник: СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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