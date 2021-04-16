16.04.2021
15:17
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Происшествия

Следком Якутии сообщил подробности сегодняшнего скандала

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки, проведенной  Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия),  возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего  сотрудника правоохранительных органов и двух  мужчин 27 и 29 лет. Они подозреваются в вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч.2 ст. 163 УК РФ).

По данным  предварительного расследования, 3 апреля 2021 года в гаражном боксе в поселке Куранах подозреваемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору,  потребовали у 26-летнего потерпевшего в течение трех дней передать им денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. При этом в случае отказа злоумышленники пригрозили ему причинением телесных повреждений.

Через несколько дней двое подозреваемых, узнав об отсутствии у молодого человека нужной денежной суммы,  под угрозой  применения насилия забрали у него паспорт транспортного средства и свидетельство о регистрации принадлежащего ему автомобиля марки «Honda Civic» для дальнейшей реализации и обращения денежных средств в свою собственность.

В настоящее время подозреваемые задержаны. Проводятся допросы и иные необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Сотрудник уволен с занимаемой должности.

Расследование продолжается.                     

Фото: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая
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