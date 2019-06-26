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Следком Якутии сообщил подробности пожара на Якутской ГРЭС

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела в отношении машиниста газотурбинных установок ПАО «Якутскэнерго» Якутская ГРЭС. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, если это могло повлечь смерть человека, и повлекло причинение крупного ущерба).

Следствием установлено, что 1 октября 2017 года на Якутской ГРЭС планировался пуск газотурбинной установки № 1 после проведения планового ремонта.

Машинист газотурбинных установок, находясь на центральном щите управления, при исполнении своих служебных обязанностей не убедился в окончании ремонтных работ и не согласовал со старшим машинистом свои действия. Услышав по рации сообщение электрослесаря по обслуживанию автоматики сведения о сборке схемы блока газовых задвижек, он произвел открытие задвижки ключом управления избирательной системы управления, вследствие этого произошла утечка газа, что привело воспламенению газовоздушной смеси от возникшей искры.

В результате старшему мастеру газовой службы, который в момент утечки газа находился в блоке газовых задвижек, причинен термический ожог пламенем 70-75 % II-III степени, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ряд других телесных повреждений.

Кроме того, в результате аварии произошло отключение жилого сектора и промышленных предприятий города Якутска от энергоснабжения, а Якутской ГРЭС причинен крупный имущественный ущерб на сумму 360 миллионов рублей.

Следствием проведена большая работа по установлению всех обстоятельств произошедшего, проведен ряд сложных экспертных исследований, допрошено большое количество свидетелей и специалистов в различных областях, собрано достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. Обвиняемый признал вину в полном объеме. Действиям каждого сотрудника смены дана юридическая оценка и приняты процессуальные решения.

Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, фото СУ СК России по Республике Саха (Якутия)
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