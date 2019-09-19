Следком Якутии просит помочь в розыске

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 31-летнего уроженца Сунтарского района РС (Я).

Предварительным следствием установлено, что 3 сентября 2019 года один из жителей села Сунтар организовал избиение потерпевшего в лесном массиве и привлек к совершению преступления своих знакомых.

Во исполнение его указания подозреваемые нанесли потерпевшему множественные удары руками, ногами, а также различными предметами, используемыми в качестве оружия, в область расположения жизненно-важных органов, после чего скрылись.

В настоящее время следствием разыскиваются следующие ранее судимые лица:

— Лукин Александр Васильевич, 26.08.1988 г.р., уроженец с. Сунтар Сунтарского района ЯАССР;

— Прокопьев Федор Александрович, 08.02.1996 г.р., уроженец с. Сунтар Сунтарского района РС (Я);

— Александров Константин Владимирович, 26.03.1990 г.р., уроженец с. Сунтар Сунтарского района ЯАССР;

— Алексеев Степан Иннокентьевич, 29.08.1981 г.р., уроженец с. Сунтар Сунтарского района ЯАССР.

Граждан, владеющих любой информацией о местонахождении подозреваемых, просим сообщить об этом в Нюрбинский МСО СУ СК РФ по РС (Я), расположенный по адресу: РС (Я), Сунтарский район, с. Сунтар, пер. Некрасова д. 1, тел: 8-411-35-22-5-72, либо обратиться к старшему следователю НМСО СУ СК РФ по РС (Я) Варламову А.Н. по тел. 8-924-170-87-11.