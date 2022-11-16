Следком Якутии: Педофил осужден на 13 лет

Житель Олекминского района осужден к длительному сроку лишения свободы за преступление против половой неприкосновенности малолетней девочки

Доказательства, собранные следственным отделом по Олекминскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия), явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летнему мужчине, признанному виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Следствием и судом установлено, что осенью 2019 и зимой 2021 года подсудимый совершил сексуальное насилие в отношении 10-летней дочери своей гражданской супруги.

Мужчина пользовался тем, что женщина находилась на работе, и не могла вмешаться в ситуацию и помешать ему.

Однако девочка рассказала о произошедшем своей матери, и женщина обратилась в районный отдел Следственного комитета. Незамедлительно следователи организовали проверку доводов женщины, которые нашли свое подтверждение. Мужчину задержали и по ходатайству следователи арестовали.

Следствием собраны доказательства его виновности, которые легли в основу обвинительного приговора.

Приговором суда он признан виновным и осужден к 13 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

⚡️⚡️⚡️Следственный комитет Якутии напоминает о том, что при наличии информации о фактах жестокого обращения с детьми, либо о совершенных преступлениях в отношении несовершеннолетних необходимо сообщить об этом по телефонной линии «Ребенок в опасности», номер которой 123.

О фактах жестокого обращения и насилия над детьми вы можете также сообщить по телефону Мобильной кризисной службы, специалисты которой призваны решать проблемы, связанные с реабилитацией и психологической коррекцией жертв преступлений. Единый телефон Мобильной кризисной службы — 8 800 100 22 83.