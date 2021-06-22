Следком Якутии обновил состав общественного совета

Приказом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) от 17.06.2021 №23-п обновлен персональный состав Общественного совета при СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

В него вошли: декан юридического факультета ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» Ушницкий Р.Р., генеральный директор Якутского республиканского общественно-государственного фонда содействия развитию казачества, заместитель Председателя Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Гриценко А.П., Архиепископ Якутский и Ленский Роман, Председатель Совета ветеранов пионерского и детского движения Республики Саха (Якутия), соучредитель регионального отделения Российского движения школьников Барашкова Н.А., директор Общественной организации «Центр экологического просвещения Республики Саха (Якутия) «Эйгэ»» Дмитриева В.И., независимый эксперт по антикоррупционной экспертизе, доктор юридических наук Данилов В.П., член Общественной организации «Союз ветеранов следствия» Ильчибаев Р.Ф., корреспондент Якутского-Саха информационного агентства АО «Республиканский информационно-издательский холдинг «Сахамедиа» Борисов Н.А.

Впервые Общественный совет при следственном управлении создан в марте 2010 года. Согласно Положению Общественного совета он формируется на основе добровольного согласия граждан, его состав обновляется каждые 2 года. Общественный совет создан для привлечения граждан, представителей государственных органов и учреждений, общественных организаций к взаимодействию с СУ СК России по Республике Саха (Якутия) и оказанию содействия в выполнении стоящих перед управлением задач. В первую очередь, это касается вопросов оказания помощи управлению со стороны общественности в профилактике преступности, в работе по формированию в обществе правового сознания. Также деятельность совета помогает следственному управлению претворять в жизнь принцип гласности, открытости и общественного контроля за деятельностью следственных органов. Работа совета также должна помочь следственному управлению в укреплении духовных основ служения Отечеству в профессиональной деятельности следственных сотрудников, в повышении духовно-нравственного потенциала сотрудников управления.

21.06.2021 состоялось первое заседание Общественного совета в новом составе. На заседании совета присутствовал и.о.руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Сивцев И.И. Председателем совета единогласно избран декан Агротехнологического факультета ФГБОУ ВО «Арктический государственный агротехнологический университет», кандидат биологических наук Мартынов А.А.

Мартынов А.А. имеет опыт работы в Общественном совете. Он входил в самый первый состав совета с 18 марта 2010 года и являлся первым Председателем совета с 25 марта 2010 по 27 апреля 2012 года.

В своем выступлении Мартынов А.А. поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что Общественный совет при СУ СК России по Республике Саха (Якутия) имеет большой опыт работы и существует уже 10 лет. Им отмечено, что новый состав совета отвечает всем необходимым требованиям. Каждый член совета представляет одно из важнейших направлений, в том числе сферу защиты экологии, защиту прав несовершеннолетних. В лице декана юридического факультета СВФУ представлено направление подготовки юридических кадров республики, в том числе для работы в правоохранительных органах. В состав совета также вошел представитель казачества, которое всегда стояло на страже государственных устоев России. Архиепископ Якутский и Ленский Роман, являясь представителем одной из основных конфессий, несет значительную просветительскую функцию, в первую очередь, в воспитании духовности.

Мартынов выразил надежду на активную и плодотворную работу совета. Он указал, что особое значение необходимо уделить встречам с гражданами, выездам в улусы республики, в том числе для встреч с молодежью в целях профилактики преступности. Обратил внимание на необходимость работы совета в плане укрепления авторитета СУ СК России по Республике Саха (Якутия), освещения его деятельности, результативности работы, ознакомления граждан с лучшими следователями, в том числе для повышения доверия к следственным органам. Общественный совет должен стать «мостиком» между гражданами и следственными органами.

Членам Общественного совета были переданы слова благословения от Владыки – Архиепископа Якутского и Ленского Романа.

В ходе заседания совета также утверждена кандидатура ответственного секретаря совета, обсужден проект плана работы на 2021 год.