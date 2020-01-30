Следком Якутии начал проверку по факту отравления учащихся Республиканского лицея-интерната

В городе Якутске проводится процессуальная проверка по факту отравления учащихся Республиканского лицея-интерната.



Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обращения за медицинской помощью 34 учащихся Республиканского лицея-интерната с признаками кишечной инфекции.

По предварительным данным, школьники почувствовали недомогание после употребления в пищу продуктов питания во время ужина 28 января 2020 года в указанном учреждении.

В настоящее время у детей наблюдается легкая клиническая картина, госпитализированных нет. У заболевших произведен забор биологического материала для необходимых исследований.

По данному факту на место происшествия осуществлен выезд следователя СО по г. Якутску СУ СК России по РС (Я), произведен осмотр места происшествия, опрошены сотрудники и учащиеся лицея-интерната.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.