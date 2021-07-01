Следком возбудил уголовное дело по сегодняшнему инциденту



30 июня 2021 года в социальных сетях размещена информация о том, что при заказе воды в ресторанном комплексе в городе Якутске официантом был подан стакан антисептического средства, которое употребил трехлетний ребенок.

Как указано в информации, мальчик выпил два глотка, после чего заплакал. Родители незамедлительно вызвали скорую помощь, ребенок был доставлен в медучреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь, после чего он был отпущен домой.

По данному факту по указанию и.о. руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время в ресторанном комплексе работает следователь СО по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия), который проводит осмотр места происшествия, допросы персонала заведения, изучает записи с камер видеонаблюдения.

Следователи устанавливают состояние ребенка, а также проведут допросы родителей и свидетелей, находившихся в развлекательном комплексе в момент происшествия.



Расследование продолжается.



