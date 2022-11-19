Следком возбудил дело по факту гибели геологов в Якутии

По факту обнаружения тел работников геологоразведочного участка в Нерюнгринском районе возбуждено уголовное дело.

Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам) по факту обнаружения тел двух человек при тушении пожара в жилом вагончике в районе геологоразведочного участка в Нерюнгринском районе.

Сообщение об обнаружении тел работников участка 26 и 30 лет поступило в следственные органы СКР Якутии ночью 19 ноября 2022 года. Согласно данным следствия, также пострадали трое других работников предприятия. В ходе следствия будут установлены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям должностных лиц контролирующих органов. Расследование продолжается.

Прокуратура проверяет факт пожара

Прокуратура г. Нерюнгри организовала проверку по факту пожара в жилом вагончике, расположенном на территории притоки р. Чакатай в Нерюнгринском районе. В результате пожара погибли двое мужчин, 1992 и 1996 г.р., пострадали 3 лица. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, причинам и условиям, способствовавшим гибели людей, причинению вреда здоровью. На контроле прокуратуры расследование уголовного дела возбужденного по данному факту следственными органами по ч.3 ст.109 УК РФ.