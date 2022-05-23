Следком: участились случаи выпадения детей из окон!

Более чем в 20 регионах страны в апреле-мае зафиксированы случаи травмирования и гибели детей в результате выпадения из окон многоквартирных домов. Такие происшествия были в Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Республике Татарстан и Забайкальском крае. По ним следственными органами СК России проводятся проверки, по нескольким фактам возбуждены уголовные дела.

▪️Нередко причины гибели и травмирования детей – невнимательность и безответственность взрослых. Родители забывают, что если в комнате открыто окно, нельзя оставлять малыша без присмотра.

▪️Москитная сетка защитит дом от насекомых, а от выпадения ребенка из окна – нет. Устройство, наоборот, иногда способствует трагедии: ребенок, оказавшись на подоконнике, может опереться на сетку, как на стену, что неизбежно приведет к плачевным последствиям.

▪️На окнах в доме с маленьким ребенком обязательно должны быть установлены фиксаторы и блокираторы, которые не дадут малышу открыть окно самостоятельно.

Родители, берегите своих детей❗️