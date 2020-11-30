Следком сообщил подробности жестокого убийства, совершенного гастарбайтером

Собранные следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) доказательства явились достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2020 года в квартире, расположенной по ул. Чурапчинской города Нерюнгри, после совместного распития спиртных напитков между подсудимым и его 29-летним земляком возник конфликт. Поводом стали претензии подсудимого к потерпевшему по поводу оплаты труда.

В ходе ссоры потерпевший ударил подсудимого, и тот решился на лишение жизни оппонента. Взяв из кухни нож, он нанес им десять ударов в туловище и один удар в область левого предплечья потерпевшему, от чего тот скончался в тот же день в реанимационном отделении больницы.

После этого, испугавшись ответственности за содеянное, мужчина выпрыгнул из окна квартиры. При этом он повредил ногу и получил травму позвоночника, однако направился в сторону железнодорожного вокзала, откуда на попутном транспорте добрался до поселка Беркакит.

Через непродолжительное время в ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан оперативными сотрудниками уголовного розыска и доставлен к следователю. На допросе он сообщил, что с потерпевшим у него и ранее были неприязненные отношения из-за его агрессивного нрава. Вместе с тем, вину в совершенном преступлении он признал и сообщил все обстоятельства произошедшего.

Суд счел собранные доводы следствия достаточными и вынес обвинительный приговор. Подсудимый осужден к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.