Следком РФ проверяет информацию об удержании в рабстве охотника в Якутии

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить по информации о совершении возможных противоправных действий в отношении жителя Республики Саха (Якутия), сообщает тгк Следком.

В эфире одной из программ федерального канала было озвучено обращение к председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину с просьбой обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в Республике Саха (Якутия). Сообщалось, что предприниматель из поселка Витим Ленинского района республики незаконно удерживает более 6 лет в тайге местного жителя, который занимается промыслом пушнины и рыболовством в интересах бизнесмена. По словам родственницы мужчины, предприниматель также может быть причастен к другим преступлениям.

В эфире говорится о неединичных случаях возможного незаконного удержания, страхе местных жителей перед бизнесменом и его возможной связи с правоохранителями и местными органами власти.

По данной информации в следственном управлении СК России по Республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки. Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю регионального следственного управления Кондратенко В.В. проверить все озвученные доводы и представить доклад. Ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.