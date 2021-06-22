Следком разобрался с непорядком в пекарне

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ – полная и частичная невыплата заработной платы работникам общества с ограниченной ответственностью «Сандалы».

Как установлено следствием, в период с января 2020 по апрель 2021 года на предприятии при наличии денежных средств частично не выплачивалась свыше трёх месяцев заработная плата пяти работникам и полностью свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата двум работникам предприятия. Как установлено следствием, общая сумма задолженности составила свыше 351 тысячи рублей.

В рамках расследования следствием приняты меры по возмещению ущерба, и задолженность по заработной плате перед работниками в ходе следствия погашена в полном объеме.

Обвинительное заключение утверждено прокурором, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.