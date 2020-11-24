Следком расследует ужасный случай в Нерюнгри

Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту обнаружения тела 42-летнего жителя города Нерюнгри в салоне автомашины гаражного кооператива.

По данным следствия, утром 23 ноября 2020 года в боксе гаражного кооператива «Радуга», расположенного на ул. им. Газеты «Комсомольская Правда», произошел хлопок газа, что повлекло обрушение кровли и стен гаражного бокса.

После разбора сотрудниками МЧС завалов на месте происшествия в салоне одного из двух автомобилей, находившихся в гараже, обнаружено тело мужчины. Сотрудниками следственно-оперативной группы произведен осмотр места происшествия, транспортных средств и тела погибшего мужчины.

После первоначальных проверочных мероприятий для всестороннего расследования и восстановления всех обстоятельств произошедшего, а также в связи с невозможностью осуществления следственных действий в рамках процессуальной проверки следователями возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут проведены необходимые экспертные исследования, по результатам которых будут сделаны выводы о причинах смерти мужчины и хлопке газа.

Расследование продолжается.