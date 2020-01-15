Следком расследует смерть посетителя рестобара «Крыша»

Ночью 11 января 2020 года в ресто-баре «Крыша», расположенном на улице Кальвица города Якутска, в ходе конфликта тяжелые травмы получил 37-летний посетитель заведения. Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в медучреждение, где медики оказывали ему необходимую помощь.

По данному факту сотрудниками органов внутренних дел было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Через непродолжительное время мужчина скончался в медучреждении, в связи с чем действия подозреваемого были переквалифицированы – ему предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. По ходатайству следователя МУ МВД России «Якутское» судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

15 января 2020 года материалы уголовного дела, согласно подследственности, приняты к производству старшим следователем СО по г. Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Предварительным следствием установлено, что в период с 4 до 5 часов 11 января 2020 года 30-летний мужчина из личной неприязни, вызванной ссорой, нанес руками четыре удара по голове потерпевшего. Смерть мужчины наступила от полученной черепно-мозговой травмы.

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. Расследование продолжается.

Деятельность увеселительного заведения приостановлена.