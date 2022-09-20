Следком: Проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета АН-24

В Республике Саха (Якутия) проводится проверка по факту вынужденной посадки самолета АН-24

Установлено, что 19 сентября 2022 года в вечернее время воздушное судно АН-24, выполняющее рейс по маршруту «Усть — Куйга – Якутск», в аэропорту г. Якутска совершило вынужденную посадку по причине неисправности одного из двигателей. На борту находилось 5 членов экипажа, командир воздушного судна, 32 пассажира (из них 4 несовершеннолетних), а также груз.

В результате авиационного инцидента никто не пострадал, судно повреждений не получило. В настоящее время все пассажиры эвакуированы.

Якутским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.