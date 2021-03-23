Следком проводит проверку после смертельного пожара в Якутии

Утром 23 марта 2021 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о пожаре в частном двухэтажном жилом доме, расположенном в селе Борогонцы Усть-Алданского района.

Как стало известно, из дома самостоятельно эвакуировалась женщина и двое детей, третий ребенок 2008 года рождения не смог покинуть помещение.

Сотрудниками Государственной противопожарной службы РС (Я) пожар был локализован и при разборе завалов обнаружено тело ребенка.

В настоящее время на месте работает следователь СКР по Республике Саха (Якутия), который совестно с дознавателем МЧС проводит осмотр места происшествия. Следователь осуществляет неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

По данному факту проводится процессуальная проверка. Будут назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти ребенка, а также причину возгорания.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.