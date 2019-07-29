Следком проводит проверку по взрыву газа в Якутске

28 июля 2019 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение о хлопке газа в строящемся доме, расположенном по адресу: город Якутск, улица Автодорожная, дом 7В. По данному факту следственным отделом по городу Якутску следственного управления СКР по Республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадал 32-летний мужчина, который с термическими ожогами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что пострадавший является сотрудником ООО «Сахагазсрой». Он в момент происшествия выполнял сварочные работы.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и причины случившегося.