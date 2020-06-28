28.06.2020
18:13
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Происшествия

Следком проводит проверку по видео с жестоким избиением мужчины в Якутске

Следственный комитет России по Якутии проводит проверку по видео, в котором неизвестные избивают мужчину, находящегося без сознания. Как сообщили ЯСИА в пресс-службе ведомства, пострадавший остался жив. «В Следственной отдел Следственного управления Следственного комитета поступил материал из министерства внутренних дел. По материалам дела проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ведомства. Также отмечается, что видео с избиением поступило в пятницу, 26 июня. Предположительно преступление было совершено на улице Три сосны в Якутске.

Ссылка: http://ysia.ru/sk-provodit-proverku-po-video-s-zhestokim-izbieniem-muzhchiny-v-yakutske/

Источник: ЯСИА
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