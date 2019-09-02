02.09.2019
19:52
220
Происшествия
Следком проводит проверку по факту смерти школьницы в Алдане
По факту смерти школьницы 2003 года рождения в Алданском районе проводится процессуальная проверка, сообщили ЯСИА в Следственном комитете по Якутии.
По предварительным данным, девушка скончалась 1 сентября.
Представитель Следкома Анна Пестерева подчеркнула, что на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Обстоятельства дела выясняются.
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