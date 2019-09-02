02.09.2019
19:52
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Происшествия

Следком проводит проверку по факту смерти школьницы в Алдане

По факту смерти школьницы 2003 года рождения в Алданском районе проводится процессуальная проверка, сообщили ЯСИА в Следственном комитете по Якутии.

По предварительным данным, девушка скончалась 1 сентября.

Представитель Следкома Анна Пестерева подчеркнула, что на теле погибшей не обнаружено признаков насильственной смерти. Обстоятельства дела выясняются.

Источник: http://ysia.ru/sledkom-provoditsya-proverka-po-faktu-smerti-shkolnitsy-v-aldane/
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