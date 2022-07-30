Следком проверяет пожар в Арылахе по признакам состава преступления

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина организована доследственная проверка по факту пожара в поселке Арылах Мирнинского района, откуда эвакуированы дети из детского лагеря.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

В ходе проверки установлено, что 28 июля 2022 года в результате распространения верхового лесного пожара в п. Арылах Мирнинского района Республики Саха (Якутия) огнем уничтожено 2 жилых дома, 3 хозяйственные постройки. Погибших и пострадавших в результате пожара не имеется.

В поселке Арылах расположен детский лагерь отдыха «Орленок», в котором к моменту пожара находилось 230 детей, 65 человек обслуживающего персонала. Все лица эвакуированы. Лагерь в результате пожара не пострадал.

В настоящее время на территории поселка огонь локализован, угрозы дальнейшего распространения огня внутри населенного пункта не имеется.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в составе и.о. руководителя и старшего следователя Мирнинского МСО СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудников МЧС и МВД

по Республике Саха (Якутия).

В настоящее время следователями проводятся процессуальные мероприятия.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.