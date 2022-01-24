Следком проверит информацию о нападении своры собак на мужчину в Автодорожном округе

23 января 2022 года в социальных сетях опубликована информация о нападении собак на мужчину в Автодорожном округе.

Согласно изложенным сведениям, в результате нападения мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

По данному факту в рамках ранее возбужденного уголовного дела о халатности следователями СО по г. Якутске начата процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены детали произошедшего, степень тяжести полученного вреда, причинённого здоровью мужчины, и иные обстоятельства.

Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.