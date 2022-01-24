24.01.2022
15:22
103

Якутск

Следком проверит информацию о нападении своры собак на мужчину в Автодорожном округе

23 января 2022 года в социальных сетях опубликована информация о нападении собак на мужчину в Автодорожном округе.

Согласно изложенным сведениям, в результате нападения мужчина получил травму ноги и был вынужден обратиться за медицинской помощью.

По данному факту в рамках ранее возбужденного уголовного дела о халатности следователями СО по г. Якутске начата процессуальная проверка, в ходе которой будут установлены детали произошедшего, степень тяжести полученного вреда, причинённого здоровью мужчины, и иные обстоятельства.

Ход проверки находится на контроле руководства следственного управления.

Фото: SAKHALIFE
Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх