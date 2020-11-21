Следком продолжает расследование таттинского дела

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) с дислокацией в Таттинском районе продолжается расследование уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту смерти жителей села Томтор.

Как установлено, 18 ноября 2020 года компания из девяти человек распивала разбавленный антисептик для рук в частном доме в селе Томтор Таттинского района республики.

В результате употребления спиртосодержащего напитка по состоянию на 21 ноября 2020 года скончались 7 человек, трое из которых – в реанимационном отделении ГБУ Республики Саха (Якутия) «Республиканская больница № 2 — Центр экстренной медицинской помощи».

Еще два человека, доставленные санитарной авиацией в медучреждение в город Якутск — 48-летняя женщина и 32-летний мужчина в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии в коме.

Следователями в ходе допросов родственников пострадавших установлено, что антиспептик приобретен в местном сельском магазине. С места происшествия изъята канистра без этикетки, по результатам проведенного исследования в антисептике обнаружено вещество — метанол.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства следственного управления.