Следком продолжает расследование авиакатастрофы с Ан-2 в Якутии

Следственными органами Восточного МСУТ СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолетом АН-2, по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По данным следствия, 21 июня 2022 года в 06 часов 30 минут по местному времени самолет АН-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром вылетел по маршруту Ус-Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын. В 09 часов 30 минут воздушное судно в место назначения не прибыло.

В ходе проведения большого объема следственных и процессуальных действий сотрудниками Восточного МСУТ СК России были изучены показания свидетелей, которые последними видели воздушное судно АН-2. После чего криминалистами даны рекомендации спасателям о расширении зоны поиска самолета. В результате этого воздушное судно АН-2, двое погибших членов экипажа, а также один выживший пассажир 1 июля 2022 года были обнаружены на склоне горы в Кобяйском районе Республики Саха (Якутия). Пострадавший мужчина доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Расследование продолжается.