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18 марта 2019, 12:59
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Следком о расследовании похищения и изнасилования жительницы Якутска

Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ч. 1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).

По данным следствия, ночью 17 марта 2019 года 23-летний подозреваемый у дома, расположенного по улице Кузьмина города Якутска, силой затащил женщину в салон автомашины «Тойота-Королла» и проследовал в сторону гаражей на улице Севастопольская.

Там он остановил автомобиль и совершил изнасилование потерпевшей.

В последующем подозреваемый приехал к автомастерской на улицу Василия Манчаары, где находились двое его знакомых мужчин, завел женщину внутрь и оставил там, а сам уехал по месту своего жительства.

Женщина дождалась, пока мужчины уснут, покинула помещение автомастерской и обратилась в Следственный комитет. По обращению женщины была начата процессуальная проверка, и при проведении  оперативно-розыскных  мероприятий сотрудники Росгвардии и полиции установили местонахождение злоумышленника.

В ходе допроса задержанный признал вину в преступлениях и дал следователю подробные показания об обстоятельствах их совершения. 18 марта 2019 года ему предъявлено обвинение.

При проведении следственных действий потерпевшая сообщила, что похищение и изнасилование совершено одним человеком, и подтвердила свои показания в ходе опознания, указав на подозреваемого.

В отношении приятелей подозреваемого следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По уголовному делу проводится ряд экспертных исследований, осуществляются иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Готовится ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Следственные органы обращают внимание на тот факт, что преступность не имеет национальности. Преступные посягательства против половой неприкосновенности совершаются лицами различных народностей, социального статуса, возраста, что подтверждается статистическими данными. В 2017 году против половой свободы и половой неприкосновенности личности в Республике Саха (Якутия) совершено 117 преступлений, из них иностранцами – 6. В 2018 году совершено 296 преступлений данной категории, из них иностранцами – 4.

В этой связи следственные органы призывают жителей республики воздержаться от любых действий, которые могут повлечь межнациональные конфликты.

Источник: Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
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