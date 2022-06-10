Следить за здоровьем сердца якутян будет теле-ЭКГ

В рамкам программ «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение» и «Создание единого цифрового контура в здравоохранении РС(Я)» приобретены 50 новых мобильных телекардиографов и, в последующем, будут переданы 25 медицинским организациям, находящихся в труднодоступных населенных пунктах республики.



Теле-ЭКГ — это система мобильной телемедицины, предназначенная для экстренных электрокардиографических исследований.

Система способна обеспечивать неотложную помощь там, где это на настоящий момент просто невозможна. Она разработана на основе новейших информационных технологий и высокоэффективна как в городских, так и сельских условиях.



Сеть может работать независимо от глобальной сети Интернет, что важно для защиты передаваемых данных. Основными сетевыми коммуникациями разработанной системы являются каналы сотовой телефонной связи – тем самым обеспечивается надёжное получение ЭКГ от пациентов, удалённых от врача на большие расстояния.



Использование телемедицинской ЭКГ-системы позволит производить круглосуточную регистрацию и дистанционную передачу ЭКГ на кардиосервер в месте нахождения пациента, получать автоматические измерения, интерпретацию ЭКГ, а также проводить оперативную консультацию врачами-специалистами. Это поможет ускорить оказание квалифицированной медицинской помощи пациентам в случае подозрения на инфаркт миокарда и предшествующих ему опасных состояний.



